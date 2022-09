Hohe Krankenstände: Bundesforstbetrieb zum Handeln gezwungen

Möser - In der Friedrich-Ebert-Straße in Möser unterhält der Bundesforstbetrieb Nördliches Sachsen-Anhalt ein Forstamt. Rund ein Drittel der Mitarbeiter der Behörde sind hier beschäftigt. Der Bundesforstbetrieb kümmert sich um Wälder und Flächen in staatlichem Besitz. Unter anderem der ehemalige Schießplatz Körblitz gehört zu den Gebieten, in denen sich die Forstwirte und andere Spezialisten um den Erhalt und die nachhaltige Nutzung der Natur und Landschaft kümmern. Insgesamt 51.000 Hektar betreut das Bundesforstamt Nördliches Sachsen-Anhalt. Die Arbeit ist vielfältig und sie ist anstrengend.