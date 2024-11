Dorfrockmeister wird in diesem Jahr Niederpöllnitz aus Thüringen. Aber Hohenwarthe kann gut mithalten. Wie viele Menschen mitmachten und welchen Platz das Dorf an der Elbe belegt.

Hohenwarthe - Die Voraussetzungen am 8. September, dem Wettbewerbstag für Hohenwarthe waren denkbar schwierig gewesen. Zum einen bekämpften an diesem Wochenende mehr als hundert Feuerwehrleute einen Großbrand an der B 1 bei Möser. Zum anderen waren die Temperaturen sommerlich heiß ausgefallen.