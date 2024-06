Kamera läuft – und Action! Schüler drehen zusammen mit Filmschauspieler Oliver Ewy an der Sekundarschule „Fritz Heicke“ in Gommern einen Kurzfilm über das Thema Freundschaft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gommern. - Oliver Ewy ist ein viel beschäftigter Schauspieler. Sein aktueller Film „Treasure“ ist gerade in den Kinos in den USA angelaufen, lief zuvor schon bei der Berlinale und wird in Deutschland ab September in die Kinos kommen. Neben der Schauspielerei hat er aber noch andere Herzensprojekte. Eins davon in Gommern.