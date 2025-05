SLK live: Der Newsblog Das ist der Dienstag im Salzlandkreis

Der Beatles-Stammtisch feiert in Aschersleben sich selbst und die Musik seiner Helden, in Bernburg wird die „Saaleperle“ für den Sommer schick gemacht, am Kunstanger in Schönebeck ist ein Ende in Sicht, aber nur für die Baustelle: Im Ticker von Dienstag, 29. April 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.