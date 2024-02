Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg/Genthin. - Werner P. besitzt bei Genthin ein paar Hektar Privatwald. Für den guten alten Kachelofen fällt immer Holz an. Das spart Geld. Auch vor Kurzem war der Rentner in seinem Bestand, um für Nachschub zu sorgen, damit die Wohnstube warm bleibt. Fein säuberlich wurden Stämme, die zuvor vom Borkenkäfer befallen waren, zurechtgeschnitten und am Wegesrand gestapelt. Am Tag darauf wollte der Waldbesitzer das Holz mit dem Hänger abholen. Die Fahrt dorthin war allerdings vergebens. Der Haufen war verschwunden. Nur ein paar Reifenspuren deuteten darauf hin, dass mehrfach rangiert wurde.