Hort Gerwisch: Deshalb ist das Kinderhaus nahe Magdeburg so beliebt

Gerwisch. - Aus dem Bürgerhaus soll ein Kinderhaus werden – das wurde vor etwa vier Jahren beschlossen. Und jetzt ist man im Hort Gerwisch fast so weit sagen zu können: Geschafft. Der Hort nahe Magdeburg ist eine Wiohlfühloase. Was auch dazu führt, dass er immer beliebter wird, Das macht den Hort so besonders.