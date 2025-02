auch restaurant boomt in biederitz Hotel "Zur Alten Oberförsterei"erlebt Goldene Zeiten: Inhaber verrät sein Erfolgsrezept

Viele Unternehmen in der Gastronomie-Branche stecken in der Krise. Für das Hotel und Restaurant „Zur Alten Oberförsterei“ in Biederitz trifft das nicht zu. Inhaber Günter Sandt weiß auch, woran das liegt.