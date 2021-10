Hubertusmesse in der Kirche Magdeburgerforth findet nach langer Corona-Pause statt: Jagdhornmusik ist zu hören

Nach einem Jahr coronabedingter Pause erklingen in und vor der Kirche in Magdeburgerforth wieder die Jagdhörner, denn die Hubertusmesse kann nach aktuellem Stand wieder stattfinden. Eine Neuerung wird es dieses Mal geben.

Magdeburgerforth (bsc) - Die Jagdhornbläser Magdeburgerforth und der Heimatverein „Gloinetal“ Magdeburgerforth laden in diesem Jahr wieder zur traditionellen Hubertusmesse ein. Die Messe findet am Freitag, 6. November, um 18 Uhr in der Kirche Magdeburgerforth statt. „Bereits ab 16.30 Uhr starten wir mit einem musikalischen Rahmenprogramm vor der Kirche. Die Jagdhornbläser Magdeburgerforth freuen sich, dass die Kinder-Jagdhornbläser aus Groß Börnecke in diesem Jahr das Programm mit gestalten“, so Gunnar Gaul, Leiter der Jagdhornbläser Magdeburgerforth.

Für alle Besucher gilt, dass der Hubertus-Gottesdienst in der Kirche als 2G-Veranstaltung stattfindet. Gleichzeitig wird der Gottesdienst aber zum Zuhören auch nach draußen übertragen, so dass jeder teilnehmen kann. Für das leibliche Wohl wird wie bei Veranstaltungen in den Jahren zuvor ausreichend gesorgt.

Mitglieder der Jagdhornbläser Magdeburgerforth über ganz Deutschland verstreut

Die Jagdhornbläser Magdeburgerforth gibt es seit September 1986. Die Jagdhornbläsergruppe wurde im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft der Sekundarschule Magdeburgerforth von Ottfried Gaul ins Leben gerufen. Der Gruppe gehörten damals 16 Kinder und Jugendliche von der zweiten bis zur achten Klasse an. Seit Jahren begeistern die Jagdhornbläser aus Magdeburgerforth ihr Publikum und sind weit über die Grenzen des Jerichower Landes hinaus bekannt.

Die Mitglieder sind mittlerweile über ganz Deutschland verstreut. Doch zur Hubertusmesse kommen sie alle wieder gerne in das besinnliche Magdeburgerforth.