Seit ihrer Kindheit brennt Lisa Lange für den Hundesport. In Gommern trainiert sie Anfänger und Fortgeschrittene. So haben wir den Kurs erlebt.

Auf dem Gelände von Hundeexpertin Lisa Lange, in der Mitte Kursteilnehmerin Emma und Reporter Willy Weyhrauch nach einer ausgiebigen Trainingsstunde bei bestem Wetter.

Gommern. Meine über Jahre treue Begleiterin, die lieber mit der Couch verschmilzt, als nur eine Pfote zu weit zu tapsen, die ich am Stehohr an die frische Luft schleifen muss, wenn auch nur ein Regentropfen fällt, führt wohl seit Jahren ein Doppelleben. Denn erst im Agility Center von Lisa Lange in Gommern fällt der Vorhang und gibt den Blick auf ihr wahres Wesen frei.