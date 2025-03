Die Wasserbaufirma Hydrowacht sorgt mit Millionenprojekten für Furore, war unter anderem am Fangedamm im Magdeburger Industriehafen beteiligt - und zeigt: Auch mit Fokus auf Naturschutz gelingt wirtschaftlicher Erfolg.

auch am industriehafen in magdeburg beteiligt

Burg. - Es kommt nicht so oft vor, dass ein Unternehmen im Windschatten Millionenprojekt um Millionenprojekt einsammelt, lange Zeit ohne Aufsehen. Hydrowacht in Gerwisch ist so ein Unternehmen. Aus gutem Grund.