Berna-Revival im Strandbad Gerlebogk trotzt dem Wetter, guter Rat bei der Jugendweihe in Schönebeck, neue Nachhilfe für Schüler in Staßfurt: Im Ticker von Montag, 19. Mai 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

7.03 Uhr: „Berna“-Fans trotzen Regenschauern und feiern zu Hunderten im Strandbad Gerlebogk.

Viele hunderte Besucher feierten beim Bernabeum Revival im Strandbad Gerlebogk. (Foto: Engelbert Pülicher)

Gibt es eine Wiederholung 2026? Das ist die Antwort des Veranstalters.

Mit 78 km/h bei Tempo 50 geblitzt

6.41 Uhr: Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Samstagmorgen auf der Magdeburger Chaussee in Richtung Winningen hat die Polizei mehrere Verstöße festgestellt.

Insgesamt wurden 112 Fahrzeuge gemessen. Zehn davon waren zu schnell unterwegs – erlaubt sind maximal 50 km/h. Der schnellste Fahrer wurde mit 78 km/h geblitzt. Die betroffenen Fahrer erwartet ein Verwarngeld- oder Bußgeldbescheid.

Training fürs Kutterrudern auf der Saale läuft

6.24 Uhr: Zum 26. Mal veranstaltet der Bernburger Maritime Club am 14. Juni ein Kutterrudern. Die Mannschaften trainieren schon fleißig auf der Saale in Bernburg.

Das Team „Veolia Vikings“ trainiert fleißig für das Kutterrudern. (Foto: Susanne Schlaikier)

Was den Zuschauern neben spannenden Rennen noch geboten wird, erzählen wir Ihnen hier.

Jugendweihe in Schönebeck

6.12 Uhr: Jungen und Mädchen mehrerer Schönebecker Schulen feierten am Samstag ihre Jugendweihe im Dr.-Tolberg-Saal.

Antje Reich und Christopher Konrad von „Ventura Fox“ begleiteten die Festveranstaltung mit Gesang und Gitarre. (Foto: Paul Schulz

Welche Ratschläge für den weiteren Lebensweg sie dabei mitbekamen, berichten wir Ihnen hier.

Wenn das Lernen in Staßfurt schwerfällt

5.59 Uhr: Ob Mathe, Deutsch, Englisch oder andere Fächer – viele Schülerinnen und Schüler stoßen im Schulalltag an ihre Grenzen. Gerade in Zeiten von Unterrichtsausfällen und steigenden Leistungsanforderungen suchen immer mehr Familien Unterstützung außerhalb des Klassenzimmers. Hier setzt die Nachhilfe Stube in Staßfurt an.

Nicole Jamrath ist erste Ansprechpartnerin der Nachhilfe Stube. (Foto: Nadja Bergling)

Wenn das Lernen den Schülern schwerfällt, bietet sie Schülern außerhalb des Unterrichts Hilfe an.