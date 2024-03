Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) in Sachsen-Anhalt will grünes Licht für den Rückbau des Ihle-Wehres an der Wasserstraße in Burg bei Magdeburg geben. Der Fischereiverein Burg ist dagegen.

Ihle-Wehr an der Wasserstraße in Burg bei Magdeburg soll beseitigt werden: Warum der Fischereiverein dagegen ist

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg. - Wassergetriebene Mühlen gibt es in Burg schon lange nicht mehr, Staustufen in der Ihle wurden in den vergangenen Jahrzehnten beseitigt. Nun soll auch das so genannte Killmey-Wehr nahe der Wasserstraße demontiert werden. Das Landesverwaltungsamt will als Obere Wasserbehörde dafür grünes Licht geben und hat dies jetzt offiziell angezeigt.