Birgit Wegmershauß steht im Eingang ihres Wohnmobils "Egon". Sie und ihr Lebensgefährte fahren mit dem umgebauten Messwagen der Deutschen Post von Gommern aus in die Welt. Ende Mai geht es nach Afrika, wo sie dann in der Westsahara überwintern werden. Zurück in Gommern sind sie erst im kommenden Jahr.

Foto: Thomas Schäfer