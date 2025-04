Freizeit-Attraktion in Ilsenburg Neuer Kletterpark am Brocken öffnet im Harz: Selbsttest mit Adrenalin-Kick

Der neue Kletterpark am Fuße des Brockens in der Harz-Stadt Ilsenburg steht kurz vor seiner Eröffnung. Was Besucher in der neuen Freizeit-Attraktion im Ilsetal alles erwartet und was beim Vorab-Test Überwindung kostete.