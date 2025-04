Auch in Burg breiten sich Misteln immer mehr aus. Der Schädling findet gute Bedingungen. Was kann dagegen getan werden?

Misteln in Pappeln auf einer Grünfläche am Helios-Krankenhaus in Burg.

Burg. - Ein Bild, das ins Auge fällt: Am Burger Stadtrand oder in den Dörfern sind Bäume mit Misteln oder Efeu befallen. Der so genannte Halbschmarotzer hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr ausgebreitet. Vor allem die Laubholzmistel ist nach Einschätzung des Naturschutzbundes auf dem Vormarsch.