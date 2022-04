Organisatorische Herausforderung In Biederitz steht 2022 ein Umzug der Verwaltung an

In den Ortschaften der Gemeinde Biederitz soll sich auch im neuen Jahr einiges bewegen. So ist der Antrag auf Fördermittel für die Sanierung der Steinernen Brücke bei Gübs, einer verfallenen Brücke über die Ehle, bereits gestellt. Auch ein großer Umzug steht in diesem Jahr an.