Brenzlige Begegnung Elberadweg in Magdeburg trotz Sperrung weiter voll – Radfahrer ignorieren Verbot

Trotz Bauarbeiten bleibt der Elberadweg in Magdeburg-Buckau stark befahren. Besonders an der Behelfsbrücke in der Elbstraße wird es gefährlich: Radfahrer weichen der offiziellen Umleitung aus – und bringen Fußgänger in brenzlige Situationen.