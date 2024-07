Ab 1. Juli hat Burg eine weitere Jugendeinrichtung im Stadtgebiet. Was Gäste am Eröffnungstag erwartet.

In die alte Freibank in Burg zieht junges Leben ein

Burg. - Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, auch die Sonne ist bestellt. Damit kann es endlich losgehen: Am Montag, 1. Juli, wird in die alte Freibank an der Blumenthaler 35d nach mehr als 30 Jahren wieder Leben einziehen – und zwar fast jeden Tag. Das Gebäude, dass einst zum Burger Schlachthof-Komplex gehörte, dient jetzt als Kinder- und Jugendzentrum in Trägerschaft des AWO-Landesjugendwerkes.