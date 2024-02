In Gommern geht die Angst um, dass es teurer wird

Gommern. - Nichts Genaues weiß man nicht - so könnte man derzeit den Stand der Umsetzung der Grundsteuerreform in Gommern zusammenfassen. Nur eins ist klar: Es herrscht viel Unsicherheit. Unsicherheit dahingehend, ob jene, die Grundstücke besitzen, ab 2025 dafür mehr oder weniger an Steuern zu bezahlen haben.