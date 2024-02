Häuser in Biederitz

Biederitz - Die Gemeinde Möser schlägt Alarm. Grund: Es scheint nicht stemmbar, 2025 pünktlich die Grundsteuerbescheide rauszuschicken. So würde der Gemeinde eine wesentliche finanzielle Einnahme fehlen. Mit knapp über 4.000 Grundstücken ist die Gemeinde mit Biederitz größentechnisch gut vergleichbar. Steht man hier vor dem gleichen Problem?

„Nein“, ist die klare Aussage von Bürgermeister Kay Gericke (SPD). Ihm zur Seite steht Marcel Heymann, Sachbearbeiter für Steuern und damit der Profi in Sachen Grundsteuer in der Verwaltung. „Es ist natürlich ein immenser Arbeitsaufwand – auch für uns. Aber wir liegen gut im Rennen“, schätzt er ein.

Erfahren Sie alles zur neuen Grundsteuer auf der Volksstimme-Themenseite

70 Prozent der Bescheide seien vom Finanzamt bisher zugearbeitet worden. „Davon haben wir schon gut was abgearbeitet.“ Fehlen also nicht mehr viele – und sicherlich auch noch einige Widersprüche.

Knackpunkt bei der Bearbeitung seien die Programme. „Jede Kommune kann sich selbst ein Programm aussuchen. Das ist in fast allem Verwaltungsbereichen so. Es gibt fast keine einheitliche Software, die alle nutzen oder nutzen müssen“, stellt Kay Gericke fest.

Daten nicht vollständig

Da noch nicht alle Bescheide da, beziehungsweise bearbeitet sind, kann auch noch nichts zu Steuersätzen gesagt werden. Die Rechnung kann erst aufgemacht werden, wenn alle Daten vorliegen. Dann wird es eine Hochrechnung mit den aktuellen Hebesätzen der Gemeinde Biederitz geben.

Wie in anderen Gemeinden auch, strebt Bürgermeister Kay Gericke als erstes Ziel an, die Einnahmen für die Kommune über die Grundsteuern gleich zu halten. Aber was passiert, wenn die bisherigen Hebesätze das nicht hergeben? Wird dann angehoben?

Auch interessant: Einwohner bangen um ihre Vorgärten in Burg

„Da kann ich keine Aussage zu tätigen. Und letztlich ist das auch nicht meine Entscheidung, ob die Hebesätze verändert werden, sondern die des Gemeinderates“, kann der Bürgermeister nur dazu sagen.

Egal, ob die Hebesätze angefasst werden oder nicht, wird es für einige Entlastung geben und für andere wird es mehr werden. Doppelt bitter wird es für die, die vom Finanzamt schon höher eingestuft sind, und wenn dann noch die Hebesätze angehoben werden.

Für alle eine Überraschung

Letztlich bleibt es für alle bis zur ersten Hochrechnung mit allen Daten eine Überraschung.

Apropos Überraschung: Einige werden vielleicht von zwei Steuerbescheiden überrascht. Nicht nur für die Grundsteuer B, sondern auch mit einem Bescheid für die Grundsteuer A. Denn alle Besitzer von Acker- und Waldflächen, die ihr Land verpachtet haben, hatten bisher nichts mit der Grundsteuer A, der diese Flächen unterliegen, zu tun. Die Bescheide gingen direkt an den Pächter. Das wurde jetzt im Gesetz geändert: Der Landbesitzer bekommt den Grundsteuerbescheid nun selbst zugeschickt und kann oder wird höchstwahrscheinlich dann die Steuerlast auf den Pächter umlegen.