Zeitreise in die Vergangenheit In Loburg erblüht die mittelalterliche Bogenbaukunst

Das Mittelalter hat in der Einheitsgemeinde Möckern ein Zuhause. In der Loburger Kirchworthstraße haben Arian und Diana Beese sich ein kleines Stück Vergangenheit eingerichtet. Bei Interesse bietet Arian Beese hier Bogenbaulehrgänge an.