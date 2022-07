In Magdeburgerforth wird Richtfest gefeiert

Im Rahmen der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Magdeburgerforth wurde jetzt Richtfest gefeiert. Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger und Ortsbürgermeister Rüdiger Claus schlugen die beiden letzten Nägel in die Dachbalken ein.

Magdeburgerforth - „Gesegnet sei das Dorfgemeinschaftshaus Magdeburgerforth. Die Scherben und Gläser sollen Glück bringen“, so Mattias Weiß von der Dachdeckerfirma aus Zerbst, Ortsteil Bias, anlässlich des Richtfestes des Dorfgemeinschaftshauses. In seinem Richtspruch hieß es: „Verhallet sind des Beiles Schläge, verstummt ist die geschwätzige Säge; drum preiset laut der Zimmermann - so gut wie er eben kann. Hier steht gar herzlich anzuseh’n, die Dorfbewohner werden es sich selbst gesteh’n, das neue Gemeinschaftshaus, stolz aufgericht'. Brav tat ein jeder seine Pflicht, der an dem Bau mit tätig war. Auf festen Mauern sicher und gut das Dachgestell ruht, damit es seinen Gästen zum Nutz' bietet Obdach und Schutz. Gesegnet sei das neue Haus und die da gehen ein und aus. Und allen, die hier um mich steh’n wünsch ich viel Glück und Wohlergehen’n. Der letzte Schluck, er gilt der Ehre dem Handwerk, dem ich angehöre. Zersplittere das Glas im Grund! Geweiht sei dieses Haus zur stund!“