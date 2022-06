In Menz stimmt Ortsrätin trotz eigener wirtschaftlicher Interessen bei Pacht-Diskussion ab

Gommern will nach sieben Jahren die Pacht für Ackerland und Wiese erhöhen. Manch einem gefällt das nicht.

In Menz sollen Pachtzinsen erhöht werden.

Menz - Bei der Ortschaftsratssitzung in Menz ging es in der vergangenen Woche neben der Erhöhung von Kita-Beiträgen unter anderem auch um eine geplante Erhöhung von Pachtzinsen für Acker- und Wiesenflächen, die Gommern an Landwirte verpachtet. Dabei handelt es sich um rund 139 Hektar Ackerfläche und 39 Hektar Grünland. Die Erhöhung des Pachtzinses würde für Gommern jährliche Mehreinnahmen von zirka 15.000 Euro bedeuten. 15.000 Euro, die der Haushaltskonsolidierung zugute kommen würden.