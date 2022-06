In Möckern wächst und gedeiht ein naturnaher Garten zum Anschauen

Für dieses Jahr ist erstmal Schluss in „Heinrichs Garten“. Der Garten des letzten Müllers von Möckern soll eine Natur-Oase werden. Die Initiatorin spricht von einem erfolgreichen ersten Jahr.

Barbara Psoch (von li.) konnte sich am Freitag beim letzten Arbeitseinsatz im "Heinrichs Garten" unter anderem über die Hilfe von Kevin Hoffmann, Beate Grellmann und Sophie Humpert freuen.

Möckern - „Mit einem guten Gefühl gehen wir in die Winterpause“, sagte Barbara Psoch am Ende des letzten Arbeitseinsatzes für dieses Jahr im künftigen „Heinrichs Garten. Wie die Volksstimme berichtete, möchte die Magdeburgerin mit Möckeraner Wurzeln ein Baugrundstück in der Wohnsiedlung zu einem naturnahen Garten mit Bienenweide und Lehrpfad machen.