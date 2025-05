Die Messe für Betriebe mit kleinem Budget Industrieparkfest Gommern: Jobbörse als Familienevent

Große Ausbildungsmessen sind vor allem preislich nur was für Betriebe mit großem Budget. Das Industrieparkfest in Gommern will das genau nicht. Hier zählen Vielfalt bei Austellern und Angebote für Groß und Klein - das macht die Jobbörse zum Familienevent.