Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 16. Juni 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 17. Juni 2025.

Das ist neu am Dienstag:

7.40 Uhr: Die SPD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt lädt am heutigen Dienstag zu einer Diskussionsveranstaltung im Townhall-Format unter dem Titel „Update: Schule“ nach Bernburg ein. Beginn ist um 19 Uhr im Metropol, Schloßstraße 20, Bernburg.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Bildungschancen für Kinder und Jugendliche im Land verbessert werden können. Viele Schulen seien baulich in schlechtem Zustand, Unterrichtsausfall und Lehrkräftemangel bestimmten den Alltag. Zu viele junge Menschen verlassen die Schule ohne Abschluss.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Grafiktage in Aschersleben im Juli

6.57 Uhr: Ein Blick voraus mitten hinein in die Sommerferien: Die Grafiktage der Grafikstiftung Neo Rauch finden in diesem Jahr von Montag, 14. Juli, bis Mittwoch, 16. Juli, unter Leitung der Künstlerin Mandy Kunze statt.

Während an den ersten beiden Tagen traditionell der Werkstattkurs stattfindet, führt Teilnehmer der dritte Tag auf das Gelände der Baumwollspinnerei in Leipzig. Auf dem Programm steht dort ein Besuch im Atelier von Mandy Kunze, bei dem die Teilnehmer einen Einblick in die Arbeitswelt einer professionellen Künstlerin erhalten.

Die Grafiktage laufen in diesem Jahr unter dem Titel „Spielraum“ und richten sich an kunstinteressierte Schüler und Jugendliche von 13 bis 18 Jahren. Die Anmeldung erfolgt online hier.

Hätten Sie gerne etwas auf die Ohren? Dann finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt, unseren Podcast Salz Land Köpfe.

Inzwischen sind wir zweistellig: Sie finden dort jetzt schon zehn Folgen. Mehr darüber, worum es dort mit wem an welchem Ort im Salzlandkreis geht, erfahren Sie hier.

Was hilft gegen marode Immobilien in der Stadt?

6.23 Uhr: Marode Gebäude in Schönebeck: Fehlt den Besitzern Geld für eine Sanierung, ändert sich manchmal jahrzehntelang nichts. Die Politik begab sich im Bauausschuss jetzt auf die Suche nach Lösungen für diesen Missstand.

Gebäude, die eine Sanierungskur gebrauchen könnten, gibt es genügend in Schönebeck. So wie das ehemalige Kino in der Friedrichstraße. (Foto: Josefine Werner)

Wie die Stadt Gebäudebesitzer unterstützen könnte, erfahren Sie hier.

Rettung für die Rehkitze rund um Bernburg

6.11 Uhr: Auf mehreren Feldern rings um Bernburg sind derzeit Drohnenpiloten aktiv. Ihr Ziel ist, den Rehnachwuchs vor dem Mähtod zu bewahren.

Mit einer Drohne werden derzeit unter anderem von Veit Kunze zahlreiche Felder rings um Bernburg nach Rehkitzen abgesucht. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wie die Bilanz nach einer Woche aussieht, erklären wir Ihnen hier.

„Eintracht“: Neundorf feiert 150 Jahre Chorgesang

5.57 Uhr: Die Mitglieder der Neundorfer „Eintracht“ haben am Wochenende zurückgeblickt auf 150 Jahre Chorgesang in dem Ort.

Selbstverständlich gehörte Gesang zur Chor-Geburtstagsfeier in Neundorf. (Foto: Volker Müller)

Dafür gab es zahlreiche Glückwünsche. Und viel musikalische Arbeit für die Sänger und Sängerinnen sowie ihre Gäste.