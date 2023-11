Wie entstehen aus einer ehemaligen Schuhfabrik in Burg bei Magdeburg hochmoderne Wohnungen? Investor Robert Janssen aus der Landeshauptstadt hat sich dafür ins Zeug gelegt und befindet sich in dem Komplex in der Innenstadt auf der Zielgeraden.

Burg - Dietlind Roloff steht die Freude ins Gesicht geschrieben. Die Burgerin konnte es kaum erwarten und ist jetzt die erste Mieterin im neuen Wohnkomplex der ehemaligen Schuhfabrik August Voigt in der Karl-Marx-Straße. „Ich bin jeden Tag glücklich: Eine tolle Zwei-Zimmer-Wohnung mit Terrasse sowie Klimaanlage und eine optimale Lage innerhalb der Stadt. Ob Goethepark, Schwimmhalle oder Supermärkte – alles befindet in unmittelbarer Nähe. Was will man mehr?“, sagt die 64-Jährige, die seit 13 Jahren in der Kreisstadt wohnt – und zeigt ihre schmuck eingerichteten Zimmer auf insgesamt 80 Quadratmetern.