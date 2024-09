Mit technischen Problemen setzen sich derzeit die Stadtwerke Burg auseinander. Der Energieversorger meldet einen IT-Vorfall. Was das genau bedeutet.

IT-Vorfall bei den Stadtwerken in Burg: Technische Probleme beim Energieversorger

Burg - Die Stadtwerke Burg vermelden einen Sicherheitsvorfall im IT-Bereich. Die damit einhergehende Störung betrifft unter anderem die Kommunikation, wie es in einer Mitteilung heißt.

Ob es sich dabei um einen Hackerangriff auf das System des Unternehmens handelt, dazu gibt es bislang keine Informationen.

Fest steht, dass die Stadtwerke für Kunden nicht per E-Mail erreichbar sind. Aber: Das Servicepersonal der Stadtwerke ist persönlich oder unter der bekannten Rufnummer erreichbar. Auch soll es nicht möglich sein, von einem anderen Energieanbieter zu den Stadtwerken Burg zu wechseln.

Die Versorgung der Kunden mit Energie läuft ohne Probleme

Keinen Einfluss soll der Vorfall auf die Versorgung der Kunden sowie die Notfallrufnummer für Störungsmeldungen haben, lassen die Stadtwerke wissen. Die Kundendaten seien besonders geschützt und sicher.

Als Vorsichtsmaßnahme und als Teil des eigenen Standardverfahrens habe man sofort den Zugang zu allen IT-Services an den Standorten deaktiviert, wodurch die Isolierung der betroffenen IT-Systeme sichergestellt worden sei, wird Geschäftsführerin Annette Meyer in der Mitteilung zitiert. „Die zuständigen Behörden sind informiert und unterstützen uns bei der Aufarbeitung des Vorfalls.“ Zudem arbeite man mit IT-Dienstleistern sowie IT-forensischen Experten daran, „unsere IT-Systeme so schnell wie möglich zu reaktivieren.“

Regelmäßige Prüfungen der IT-Sicherheit werden vorgenommen

„Wir nehmen den Vorfall sehr ernst und werden nach einer abschließenden Analyse die bereits hohen Schutzmechanismen durch zusätzliche Maßnahmen noch weiter verstärken“, erklärt Geschäftsführer Dr. Swen Löppen.

Die IT-Sicherheitsstandards der Stadtwerke Burg als Betreiber kritischer Infrastruktur seien sehr hoch. Die Stadtwerke Burg würden ihre IT-Infrastruktur regelmäßig prüfen und die Sicherheitskonzepte kontinuierlich an die aktuellen Standards anpassen, damit die Systeme gegen Vorkommnisse jedweder Art gewappnet seien.