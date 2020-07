Eine Frau aus dem Jerichower Land hat 100.000 Euro beim Lotto gewonnen.

Burg (vs) l Eine Lottospielerin aus dem Jerichower Land hat 100.000 Euro gewonnen. Das teilt die Lotto-Toto Pressestelle in Magdeburg am Donnerstag mit. Die Glükliche hatte bei der Ziehung am Mittwochabend alle Ziffern der sechsstelligen Gewinnzahl richtig getippt.

Die Dame hat mit einem Spieleinsatz von 46,60 Euro einen Lottoschein für vier Wochen gespielt. Sie bekommt Post und muss sich nicht selbst melden.

Wie die Pressestelle weiter mitteilt, ist es der 17. Hochgewinn ab 5.000 Euro im Jerichower Land seit Beginn des Jahres 2020. 2019 gab es 19 Gewinne dieser Art.