Jäger, Schützen und Sammler: So viele Schusswaffen sind im Jerichower Land registriert

Einen Großteil der Waffenträger im Jerichower Land bilden die Jäger. Sie dürfen Lang- und Kurzwaffen zu Hause in Sicherheitsschränken lagern.

Burg/Genthin. - Nach dem islamistischen Terroranschlag in Solingen (Nordrhein-Westfalen) am 23. August mit mehreren Toten wurde die Diskussion um ein verschärftes Waffenrecht nicht nur neu entfacht, der Bund hat jetzt ein so genanntes Sicherheitspaket vorgelegt – mit weitreichenden Messerverboten und einer Vielzahl von Beschränkungen beim Waffenrecht.