In Niegripp folgt die Deichsanierung. Dafür musste eine alte Eiche am Wall weichen. Seit Jahren haben sich die Anwohner für eine Rettung des Baums eingesetzt.

Jahrelanger Kampf in Niegripp zu Ende: Jahrhundert-Eiche am Deich nun gefällt

Niegripp. - An dem Tag, an dem die mehrere hundert Jahre alte Eiche vor der Haustür Am Wall am Niegripper Deich gefällt wurde, wollte Horst Wagener am liebsten gar nicht zu Hause sein. „Ich weiß schon heute, dass das harte Stunden werden“, sagte er der Volksstimme Ende Mai 2020.