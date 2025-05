Mehr Teilnehmer, größeres Programm: Das beliebte Oldtimertreffen in Hohenziatz (Jerichower Land) wird in diesem Jahr größer. Was alles geboten wird.

Jahrestreff der Oldtimer in Hohenziatz wird größer - Camping für Fahrer von Simson, Trabant und Co.

Es liegt was in der Luft, wenn sich im Juni die Oldtimer wieder in Hohenziatz ein Stelldichein geben.

Hohenziatz. - Es ist eine Reise in die Vergangenheit, in der Zweitakter von Simson und Co. das Bild auf den Straßen prägten. Beim Treffen der Oldtimer aus DDR-Zeiten in Hohenziatz (Gemeinde Möckern) wird allerhand geboten.

Auf ein deutlich größeres Angebot als im Vorjahr dürfen sich im Juni alle Freunde alter Fahrzeugtechnik freuen. Beim diesjährigen Oldtimertreffen in Hohenziatz am Sonnabend, 14. Juni 2025, können die Organisatoren dank der Unterstützung durch „Wir-Fördergelder“ der Stadt Möckern ein paar neue Highlights, besonders für Familien anbieten.

Dazu zählen etwa ein Kettenkarussell, zwei Hüpfburgen und ein Feuerwerk zur Abendveranstaltung.

Simson und Co. sind beim Treffen der Oldtimer in Hohenziatz gefragt

Die Organisatoren versprechen diesmal ein XXL-Oldtimertreffen über drei Tage und hoffen dementsprechend auf zahlreiche Besitzer alter Fahrzeuge, die mit ihren historischen Fahrzeugen aller Art zum Hohenziatzer Dorfteich kommen.

Geboten werden dort ein neben der Fahrzeugschau und einer Ausfahrt auch ein Leistungsprüfstand, Bootsfahrten mit der Wasserwacht, ein Schießstand der Schützengilde Loburg sowie ein Motorradsimulator der Verkehrswacht.

Oldtimertreffen für Trabant, Simson und Co. mit Camping in Hohenziatz

Für das leibliche Wohl der Gäste werde ausreichend gesorgt mit Feldküche, Gegrilltem, Kaffee und Kuchen und Cocktailbar. Am Abend ist Party angesagt.

Die Anreise sei bereits am Freitag, 13. Juni 2025, ab 17 Uhr möglich. Gelegenheit zum Campen vor Ort am Veranstaltungsgelände gebe es vom 13. bis 15. Juni.

Anmeldungen zum Campen sind möglich bei Torsten Bublik unter der Telefonnummer (0151) 12 30 20 24.