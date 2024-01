Vor 45 Jahren: Nach dem plötzlichen Wintereinbruch ging in der Milchviehanlage in der Nähe von Burg fast nichts mehr.

Burg - Der Jahrhundertwinter 1978/79 ist vielen Menschen noch in Erinnerung. Volksstimme-Leser Siegfried Dörge erinnert sich an die Situation in der Milchviehanlage Blumenthal. Dort mussten 600 Kühe versorgt werden. Doch das gestaltete sich als sehr schwierig.