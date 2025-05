Lesen und Stöbern in entspannter Atmosphäre in Stendal

In dem neu gestalteten Sachbuch-Bereich in der Stadtbibliothek Stendal halten sich Leiterin Andrea Fischer (links) und Mitarbeiterin Anja Bösinger nun viel lieber auf.

Stendal - Vollgestellte Regalreihen mit Büchern dicht an dicht prägten bis vor Kurzem die Abteilung für Sachbücher in der Stendaler Stadtbibliothek „Anna Seghers“ am Mönchskirchhof. Was die Besucher dort nun erwartet und welche Bücher sich besonders großer Beliebtheit erfreuen.

Mehrere gemütliche Sitzecken, eine übersichtliche, ansprechendere Präsentation der Bücher und eine bessere Orientierung – das haben Bibliotheksleiterin Andrea Fischer, Elisabeth Schulz, Fachbereichsleiterin für Jugend, Sport und Soziales sowie das Bibliotheksteam seit Jahresbeginn geschaffen.

Entstanden ist ein Flair wie in einer modernen Buchhandlung. Dafür mussten rund 1.000 in die Jahre gekommene Bücher und einige Regalelemente weichen.

Biografien sind in der Bücherei in Stendal beliebt

Neu hinzugekommen ist ein Bücherturm mit Werken zum Thema „Nachhaltigkeit“, die zeigen, wie sich Seife, Waschmittel und vegane Kosmetik selbst herstellen lassen. Ein Büchertisch in der Mitte präsentiert Trend-Themen. „Am häufigsten werden Romane ausgeliehen, dabei haben wir so tolle Sachbücher“, wirbt Andrea Fischer.

Die Ausleihzahlen waren in den vergangenen Jahren rückläufig. Die meisten Besucher greifen zu Biografien. Nun gibt es auch eine eigene Ecke mit Literatur, Vorlesegeschichten, Broschüren und Spielen für demenzkranke Menschen und ihre Angehörigen. Auch heimatkundliche Bücher, Reiseführer sowie Lexika – besonders für den Besuch von Schulklassen – dürfen nicht fehlen.

Als übersichtliche Beschriftung für die Themenbereiche dienen zwischen den bunten Buchrücken ausrangierte, weiß eingeschlagene Werke mit schwarzer Schrift. Zusätzlich gibt es eine Sitzgelegenheit und einen Tisch. „Wir wollen langfristig die Aufenthaltsqualität erhöhen und die Ausleihzahlen steigern“, erklärt Andrea Fischer das Konzept der Neugestaltung.