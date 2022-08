Jerichower Land bekommt 3,3 Millionen für besseres Pflaster

Möckern - Das Finanzministerium hat 60 Millionen Euro an die Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt ausgezahlt. Das Geld ist für Investitionen an Kreisstraßen. Die zusätzlichen Mittel können für Neu-, Um- und Ausbauten sowie für Erhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen verwendet werden. Davon profitiert auch das Jerichower Land. Um welche Straßen geht es?