Jerichower Land: Sind Friedhöfe von heute die Parkanlagen von morgen?

Burg/Genthin - Ob in Burg oder Genthin – das Bild der Friedhöfe hat sich in den vergangenen Jahren so gewandelt wie die Bestattungskultur auch. Die Zeiten großer Familiengräber, die ganz selbstverständlich angelegt und teilweise weit mehr als 30 Jahre gepflegt wurden, sind längst vorbei. Erdbestattungen sind mittlerweile die absolute Ausnahme, heute wird die Einäscherung bevorzugt. Das ist preiswerter. Und kleinere Gräber bedeuten weniger Aufwand. In diesem Zusammenhang bevorzugten auch viele Angehörige immer häufiger die vertraglich geregelte Pflege, sagt Friedhofsgärtnermeister André Burmester aus Burg, der in Kürze auch Ruhegemeinschaftsanlagen in Niegripp und Reesen anlegen will.