Rund 3.000 Menschen werden von fast 25 Vermittlern des Jobcenters im Jerichower Land betreut. Um sie auf den Arbeitsmarkt zu bringen, gibt es verschiedene Förderprogramme. Die hat Jobcenterleiter Markus Weidel im Sozialausschuss vorgestellt und erstaunliche Fakten präsentiert.

Jugendarbeitslosigkeit: „Manchmal ist es ein Erfolg, wenn man den Jugendlichen vier Wochen konstant sieht“

Blick auf die Geschäftsstelle vom Jobcenter Jerichower Land an der Martin-Luther-Straße in Burg.

Burg/Genthin - 13 verschiedene Förderprogramme gibt es unter der Überschrift „Regionen aktiv“, mit denen Arbeitslose wieder auf den Arbeitsmarkt gebracht werden können. Sie tragen so klangvolle Namen wie „Famico“ oder „Jube“. Markus Weidel, Geschäftsführer des Jobcenters Jerichower Land, erklärte den Mitgliedern des Kreis-Sozialausschusses, was dahinter steckt.