Montagmittag, 13.08 Uhr: Dreimal heult die Sirene, Feuerwehrautos rasen durch die Stadt. Rauch wurde gesichtet.

Die Feuerwehr rükte zu einem Balkonbrand aus.

Wolmirstedt. - Sobald Menschen in Gefahr sein können, ruft die Sirene zum Feuerwehreinsatz. Zur Sicherheit, falls jemand den Pieper nicht hört. Dreimal heulte sie am Montagmittag um 13.08 Uhr auf. Anschließend rasten die Feuerwehraustos aus der Stadt und den Ortsteilen zum Einsatzort. Auf einem Balkon in der Straße der Deutschen Einheit war Rauch aufgestiegen.