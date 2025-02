Für die Mitglieder des Jugendclubs in Biederitz läuft es rund. Die Kosten sind gedeckt und neue Mitstreiter gefunden. Doch was passiert, wenn Jugendliche allmählich zu Erwachsenen reifen?

Am bahnhof tut sich einiges

Biederitz. - Als Jugendlicher einen Verein in Eigenregie auf die Beine zu heben, dazu gehört eine gesunde Portion Mut oder zumindest große Not. In Biederitz wagten vor weniger als fünf Jahren die Mitglieder um Vorstand Julian Hammecke und Jonas Köppe diesen Schritt.