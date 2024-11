Alte Mauern, neue Ideen: In Gommern packt die Jugend an. Aus einem verwahrloster Kellerraum soll jetzt ein angesagter Treffpunkt für die Ladeburger Kinder und Jugendlichen werden. Welche enorm große Eigeninitiative von vier jungen Männern dahintersteckt.

jugend packt in gommern an

Elias (l.) und Toni stehen in einem wenig einladenden Keller. Ihr Ziel: Der Raum soll zu einem Treffpunkt für die Ladeburger Jugend umgestaltet werden.

Ladeburg. Es riecht muffig und stickig, an Wänden und Decken spannen sich Spinnenweben auf. In der einen Ecke befindet sich ein großer Berg Sand, in der anderen ist Holz aufgestapelt.