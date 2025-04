Rock, Humor, Theater, Wissen und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 2. Mai 2025, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Veranstaltungen und Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 2.5.2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

„Lasst uns in Frieden“ mit Hans-Günther Pölitz in Magdeburger Zwickmühle

Mit dem Programm „Lasst uns in Frieden“ kehrt Hans-Günther Pölitz nach einer Hüftoperation auf die Bühne der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a zurück. Gemeinsam mit Thomas Müller steht er an verschiedenen Terminen im Mai und Juni auf der Bühne: um 20 Uhr am 2., 3., 16., 17., 23., 24., 28. und 30. Mai sowie am 5., 13., 14., 18., 19., 27. und 28. Juni, außerdem um 15 Uhr am 21. Mai und 4. Juni.

Das Kabarettstück, eine satirische Fürbitte der Magdeburger Zwickmühle für die Spielzeit 2024/25, stammt aus der Feder von Olaf Kirmis, Thomas Müller, Hans-Günther Pölitz und Wolfgang Schaller. Unter der Regie von Matthias Schwarzmüller widmen sich Müller und Pölitz mit spitzer Zunge und wachem Verstand dem Zustand unserer Welt – zwischen politischem Ernst und scharfem Witz.

Während der Faust einst fragte, was die Welt im Innersten zusammenhält, zeigt das Kabarett, wie sie im Äußersten auseinanderfällt. In „Lasst uns in Frieden“ wird das Spannungsverhältnis zwischen Meinungsfreiheit, gesellschaftlicher Entwicklung und internationaler Politik pointiert auf die Bühne gebracht – mit kritischem Humor, bei dem auch mal anecken erlaubt ist. Mit bissiger Satire, geistreichen Beobachtungen und einem Augenzwinkern nehmen die beiden Kabarettisten Themen wie den Zustand des politischen Diskurses, Krieg und Frieden, Putin, gesellschaftliche Befindlichkeiten und den Alltag im Osten unter die Lupe – stets mit dem Anspruch, der Welt einen Reim abzuringen.

„Der Abschiedsbrief“ im Magdeburger Insel Theater

„Der Abschiedsbrief“ hat in Magdeburg Premiere. Gezeigt wird das Stück ab dieser Woche im Insel Theater, dem früheren Theater an der Angel auf dem Werder. Die Inszenierung von Marcus Kaloff basiert auf dem Schauspiel von Autorin Audrey Schebat. Es spielen Marion Elskis und Stephan Wapenhans.

Gezeigt wird eine Liebeskomödie, die deutlich macht, wie schwer es ist, Beziehungen zu pflegen und zu erhalten. Doch wenn es im Kleinen schon so kompliziert ist, wie soll es dann im Großen funktionieren? Die Geschichte: Die preisgekrönte Pianistin Maud und ihr Mann Julien, ein erfahrener Psychoanalytiker, sind seit 30 Jahren ein Paar. Für Julien unter anderem Grund genug sich eines Abends den Strick zu nehmen. Doch Maud folgt ihrem Gefühl und kehrt umgeplant, aber genau zum richtigen Zeitpunkt, von ihrer Reise zurück und findet ihren Mann bei seinem Selbstmordversuch vor. Was sie aber eben nicht findet, ist ein Abschiedsbrief. Es folgt eine Nacht in der das Paar unterhaltsam und wortreich Bilanz über das gemeinsame Leben und seine Liebe zieht. Leidenschaftlich, wütend, geistreich und mit einer gehörigen Portion Komik ringen sie umeinander und um die großen Fragen des Lebens.

"Der Abschiedsbrief" im Insel Theater in der Zollstraße 19: Für Vorstellungen jeweils um 20 Uhr vom 25. bis 27. April, vom 1. bis 3. Mai und vom 8. bis 10. Mai sowie um 18 Uhr am 4. Mai waren zum Redaktionsschluss noch Tickets verfügbar.

Factory Magdeburg: MilleniumKid bringt „Fiebertraum“-Tour auf die Bühne

MilleniumKid tritt am Freitag, dem 2. Mai 2025, in der Factory in der Sandbreite 2 in Magdeburg auf. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, der Konzertbeginn ist für 20 Uhr angesetzt.

Im Rahmen seiner aktuellen Tour unter dem Titel „Fiebertraum“ präsentiert der Künstler neue Titel, die durch eine Verbindung aus introspektiven Texten und melodischen Arrangements geprägt sind. Die musikalische Darbietung bewegt sich zwischen nachdenklicher Stimmung und energetischen Sequenzen. Inhaltlich stehen emotionale Erfahrungen, persönliche Reflexion und das Spannungsfeld zwischen Rückzug und Aufbruch im Mittelpunkt.

Die Live-Performance versteht sich nicht als reine Wiedergabe der Studioproduktionen, sondern als eigenständiges Erlebnis mit variabler Dynamik. Das Zusammenspiel von Musik, Lichtgestaltung und Präsenz des Künstlers soll eine Atmosphäre erzeugen, die Raum für individuelle Interpretationen lässt.

MilleniumKid hat sich in den letzten Jahren als fester Bestandteil der deutschsprachigen Pop- und Alternativszene etabliert.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Opernhaus Magdeburg: Ballett „Borgia“ von Jörg Mannes

Im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 wird das Ballett „Borgia“ von Jörg Mannes am Freitag, dem 2., sowie am Samstag, dem 24. Mai 2025 jeweils ab 19.30 Uhr gezeigt. Eine Einführung zur Aufführung beginnt jeweils um 19 Uhr im Café Rossini des Opernhauses. Die Produktion richtet sich an Zuschauerinnen und Zuschauer ab 12 Jahren.

Im Mittelpunkt steht die historische Figur Rodrigo Borgia, später bekannt als Papst Alexander VI., und die Machtstrategien seiner Familie im Italien der Renaissance. Die Inszenierung thematisiert die politischen und persönlichen Verstrickungen innerhalb des Borgia-Clans – darunter die Einflussnahme auf kirchliche Strukturen, arrangierte Ehen und das Ringen um dynastische Sicherung. Die narrative Perspektive wirft Fragen nach Manipulation, Loyalität und moralischer Verantwortung auf.

Das Ballett vereint Musik von Henryk Górecki, Dmitri Schostakowitsch und Philip Glass zu einer vielschichtigen Klangkulisse. Die Kompositionen unterstützen die atmosphärische Dichte der Inszenierung und spiegeln die emotionale wie politische Komplexität der dargestellten historischen Vorgänge. Choreographisch wird eine Balance zwischen expressivem Ausdruck und struktureller Klarheit angestrebt, um sowohl persönliche Tragödien als auch gesellschaftliche Spannungen zu vermitteln.

Die künstlerische Auseinandersetzung mit der Familie Borgia zeigt eine Epoche, in der politische Macht eng mit persönlichem Ehrgeiz und öffentlichem Ansehen verknüpft war. Gleichzeitig erlaubt die Darstellung Rückschlüsse auf universelle menschliche Verhaltensmuster in Systemen mit ungleicher Machtverteilung.

Scheinheilig mit Hommage an Unheilig im Magdeburger Amo

Am Freitag, dem 2. Mai 2025, präsentiert die Band Scheinheilig ab 20 Uhr im AMO Kulturhaus Magdeburg in der Erich-Weinert-Straße 27 ein Live-Konzert mit Songs der Band Unheilig.

Das Repertoire umfasst bekannte Titel der Gruppe Unheilig ebenso wie seltener gespielte Stücke. Scheinheilig versteht sich dabei als Hommage-Projekt, das den Stil und Klang des Originals möglichst authentisch auf die Bühne bringt. Im Zentrum steht die musikalische Erinnerung an das Schaffen von Unheilig und die charakteristische Stimme des Grafen.

Die Darbietung verbindet emotionale Klangwelten mit der Atmosphäre vergangener Konzerterlebnisse. Melodien und Texte entfalten ihre Wirkung in einer Live-Umgebung, die bewusst auf Wiedererkennung setzt und gleichzeitig individuelle Interpretationsspielräume lässt.

Vor dem Hintergrund der angekündigten Rückkehr von Unheilig mit neuem Album und Tour erhält der Auftritt eine besondere Aktualität. Die Aufführung von Scheinheilig greift die zentrale Ästhetik der Originalformation auf und ergänzt sie um eine neue, performative Perspektive.

Die Unfassbaren mit Magie, Comedy und Hypnose im Amo Madeburg

Eine Show mit dem Titel „Die Unfassbaren“ beginnt am Freitag, dem 2. Mai 2025, um 15 Uhr im Amo Kulturhaus Magdeburg in der Erich-Weinert-Straße 27. Die Vorstellung um 19 Uhr war zum Redaktionsschluss bereits ausverkauft.

Im Zentrum stehen der Magier Ben David und der Hypnotiseur Christo, die in einer gemeinsamen Inszenierung Elemente aus Zauberkunst, Comedy und Hypnose miteinander verbinden.

Die Vorstellung richtet sich an ein generationsübergreifendes Publikum. In ihrer Kombination aus Illusion, Unterhaltung und interaktiven Momenten verfolgen die beiden Künstler das Ziel, ein abwechslungsreiches Erlebnis zu schaffen. Dabei wechseln sich visuelle Effekte, humoristische Passagen und hypnotische Sequenzen ab, ohne einer festen Dramaturgie zu folgen.

Besondere Aufmerksamkeit liegt auf dem unmittelbaren Kontakt mit dem Publikum. Die Konzeption der Show sieht vor, dass jede Aufführung individuelle Elemente enthält, die das Geschehen auf der Bühne dynamisch erweitern. Der Verlauf wird somit durch spontane Reaktionen geprägt und verändert sich von Termin zu Termin.

Puppentheater Magdeburg: „Wilde Reise durch die Nacht“ nach Walter Moers

Im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 wird am Freitag, dem 2., sowie am Samstag, dem 3. Mai 2025 jeweils ab 20 Uhr das Bühnenstück „Wilde Reise durch die Nacht“ gezeigt. Die Vorstellung am Sonntag, dem 4. Mai, ist bereits ausverkauft. Die Inszenierung richtet sich an Personen ab 16 Jahren.

Die Vorlage für das Stück bildet Walter Moers’ gleichnamiger Roman, der auf dem Werk des französischen Illustrators Gustave Doré basiert. In einer fiktiven letzten Nacht begegnet Doré seinen eigenen Zeichnungen, die sich zu einem surrealen Abenteuer verdichten. Als zwölfjähriger Protagonist tritt er dabei gegen das personifizierte Ende seines Lebens an und muss sechs Aufgaben bewältigen – darunter die Rettung einer Jungfrau, eine Konfrontation mit sich selbst und das Ringen mit einem monströsen Wesen.

Die Aufführung kombiniert Elemente aus Live-Hörspiel, Schattenspiel und Videoprojektion. Diese mediale Verbindung lädt das Publikum dazu ein, aktiv visuelle Vorstellungen im eigenen Denken zu erzeugen und das zeichnerische Universum Dorés auf individuelle Weise zu erleben. Dabei entsteht eine interaktive Theaterform, die klassische und moderne Mittel miteinander verbindet.

„Niemand mag Klugscheißer“ im Magdeburger "...nach Hengstmanns"

Am Freitag, den 2. Mai 2025, präsentiert Sebastian Hengstmann um 19.30 Uhr im Kabarett "...nach Hengstmanns" am Breiten Weg 37 in Magdeburg sein Soloprogramm „Niemand mag Klugscheißer“. Ursprünglich war die Premiere erst für das Frühjahr 2024 geplant, wurde jedoch vorgezogen.

In seinem dritten Soloprogramm widmet sich Hengstmann mit gewohnt analytischem Scharfsinn politischen und gesellschaftlichen Themen. Dabei gelingt es ihm, sein Wissen humorvoll und pointiert einzusetzen, ohne belehrend zu wirken. Der Abend verspricht eine unterhaltsame Mischung aus kluger Beobachtung, witziger Kommentierung und lebendiger Bühnenpräsenz.

Wie bereits in seinen vorherigen Programmen überzeugt Hengstmann durch seine Fähigkeit, komplexe Inhalte auf unterhaltsame Weise zu vermitteln und dabei sein Publikum mit viel Charme und Selbstironie zu begeistern.

Schauspiel "Gaslicht" im Magdeburger Ravelin 2

Das Wohnzimmertheater Magdeburg präsentiert das Schauspiel "Gaslicht" von Patrick Hamilton, einen packenden Psychothriller über Manipulation, Macht und Wahnsinn. Die Geschichte dreht sich um Bella und Jack Manningham, die in einem Spiel der Täuschung gefangen sind, in dem die Grenze zwischen Realität und Wahnsinn immer mehr verwischt.

Die Aufführungen finden an den folgenden Terminen im Ravelin 2 in der Maybachstraße 8 am 2., 3., 9. und 10 Mai statt. Einlass ist jeweils um 18 Uhr, Beginn der Vorstellungen um 19.30 Uhr.

Für die Aufführung am 2. Mai 2025 waren zum Redaktionsschluss noch 19 Tickets verfügbar. Die Aufführungen am 3. und 9. Mai waren bereits ausverkauft, es könnten jedoch noch Resttickets an der Abendkasse erhältlich sein. Für den 10. Mai gab es noch fünf Eintrittskarten.

Baby Sommers Brother & Sisterhood spielen im Magdeburger Gesellschaftshaus

Die Internationalen Magdeburger Jazztage JETZT finden vom 1. bis 4. Mai 2025 statt, wobei Jazzgrößen in außergewöhnlichen Besetzungen auftreten werden. Während in den letzten Jahren oft Instrumente im Mittelpunkt standen, liegt der Fokus in diesem Jahr auf spektakulären und besonderen Besetzungen, die den Reichtum des zeitgenössischen Jazz dem fachkundigen Publikum näherbringen sollen. Die Aufführungen finden sowohl im Forum Gestaltung als auch im Gesellschaftshaus statt.

Am Freitag, den 2. Mai 2025, wird im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 eine beeindruckende Big-Band zu erleben sein: Baby Sommers Brother & Sisterhood. Das groß angelegte Projekt des Altmeisters Baby Sommer, bestehend aus vierzehn Musikerinnen und Musikern, zollt Chris McGregor’s legendärer „Brotherhood Of Breath“ Respekt. Mit einer ungezügelten Spielfreude wird der grenzenlose Geist der damaligen Pioniere zu neuem Leben erweckt. Das Ensemble vereint FreeJazz-Fans und Jazzrock-Anhänger gleichermaßen und begeistert mit seiner Leidenschaft und Energie. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

"Walküre“ mit Nicole Jäger im Theater in der Grünen Zitadelle

Nicole Jäger ist am Freitag, den 2. Mai 2025, um 20 Uhr, mit ihrem Programm „Walküre“ im Theater in der Grünen Zitadelle am Breiten Weg 8A in Magdeburg zu erleben. In diesem Bühnenprogramm stellt sich die Hamburgerin erneut mit scharfem Schwert den Dramen des menschlichen Lebens. Sie verarbeitet diese auf eine furchtlose und totkomische Weise, die das Publikum auf eine emotionale Achterbahnfahrt mitnimmt.

Nicole Jäger ist bekannt dafür, die Zuschauer gleichermaßen zum Lachen und zum Nachdenken zu bringen. Sie schafft es, ein Publikum, das gerade noch vor Lachen am Boden lag, plötzlich in Stille zu versetzen, um es dann mit Humor erneut zu fesseln. Das Spiel mit den Emotionen, das sie auf der Bühne meisterhaft beherrscht, macht ihre Auftritte einzigartig.

Thematisch befasst sich „Walküre“ mit den Herausforderungen und Themen, denen sie als Frau begegnet. Sie spricht über den Umgang mit dem eigenen Körper, reflektiert humorvoll, wie man „richtig maskulin einen Teppich verlegt“, und thematisiert auch ihre eigenen Gewalterfahrungen. In diesem Programm zeigt Nicole Jäger nicht nur ihre komödiantischen Fähigkeiten, sondern auch ihre beeindruckende Fähigkeit, tiefgründige und ernste Themen mit Humor zu verbinden.

Jiska präsentiert „At The Duck Pond“ im Volksbad Buckau in Magdeburg

Am Freitag, dem 2. Mai 2025, beginnt um 20 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 das Konzert von Jiska. Die Sängerin stellt ihr aktuelles Werk „At The Duck Pond“ vor, eine EP, die musikalisch zwischen Soul und Indie-Pop verortet ist.

Charakteristisch für das Klangbild der Veröffentlichung ist die Verbindung klassischer Soul-Elemente mit moderner Pop-Sensibilität. Die englischsprachigen Songs entfalten dabei eine Atmosphäre, die sich stilistisch an internationalen Vorbildern orientiert. JISKA greift in ihren Texten alltägliche Beobachtungen auf und thematisiert persönliche Erfahrungen wie Selbstfindung und emotionale Rückschläge.

Im Zentrum steht eine markante Stimme, die in ihrer klanglichen Nähe ein Gefühl von Intimität erzeugt, ohne ins Sentimentale zu kippen. Stücke wie „Cocoon“, „Untamed“ oder „Hooked On A Feeling“ entwickeln sich aus ruhigen Beobachtungen heraus zu pointierten Kommentaren über das Innenleben einer Generation auf der Suche nach Orientierung. Auch der dynamischere Titel „Hooray Henry“ reiht sich bruchlos in die Gesamtkomposition der EP ein.

Vortrag über den „Schutz heimischer Fledermäuse“ im Zoo Magdeburg

„Schutz heimischer Fledermäuse“ heißt der Vortrag von Matthias Bley, dem ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten des Umweltamts Magdeburg, am Freitag, den 2. Mai 2025, im Zoo Magdeburg. Er gibt spannende Einblicke in das Nahrungsspektrum, die ökologische Bedeutung und die Lebensräume der heimischen Fledermäuse. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Frage „Wie klingen Fledermäuse und kann man diese akustisch unterscheiden?“ gelegt, ein Thema, das Matthias Bley besonders am Herzen liegt.

Der Vortrag wird durch Bildmaterial ergänzt und geht auch auf die wichtigen Schritte ein, die im Falle eines Fledermausfundes zu unternehmen sind. Der Vortrag beginnt um 17 Uhr im Trauzimmer des Elefantenhauses und dauert etwa eine Stunde. Der Treffpunkt ist um 16.40 Uhr am Haupteingang des Zoos, und es wird darauf hingewiesen, dass kein Nacheinlass möglich ist.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich und kann per E-Mail an fuehrung@zoo-magdeburg.de erfolgen.

„Stephan Michme Nackt!“ als Premiere in Magdeburg

Am 2. Mai 2025 um 20 Uhr feiert Stephan Michme im machwerk am Breiten Weg 114a in Magdeburg die Premiere seines neuen Programms „Stephan Michme Nackt!“. Gemeinsam mit Musiker Ali Albrecht bringt Michme ein musikalisches Konzentrat auf die Bühne: Eine Stimme, eine Gitarre, ein Text – pur, nah und direkt.

Die beiden Magdeburger, die auf eine lange Geschichte im Musik- und Medienbereich zurückblicken, präsentieren Lieder aus früheren Erfolgszeiten – unter anderem mit den Scycs – sowie neue Stücke, die aus dem heutigen Leben heraus entstehen. Stephan Michme, bekannt als Medienprofi, SCM-Hallensprecher und Stimme des Magdepodcasts, und Ali Albrecht, ein Veteran der Magdeburger Punkszene, bringen ihre Erfahrungen, ihren Witz und ihre Leidenschaft mit auf die Bühne. Trotz ihrer prägenden Rolle in der Magdeburger Kulturszene verweigern sie sich dem Etikett „Urgestein“ – zu lebendig, zu offen und zu neugierig sei ihr Blick auf die Gegenwart.

Ausstellung „Durchlässigkeit im Fühlen“ im Magdeburger Hundertwasserhaus

Eine neue Ausstellung wird am Freitag, 25. April, im Fabularium im Hundertwasserhaus im Breiten Weg 10a eröffnet. Unter dem Titel „Durchlässigkeit im Fühlen“ werden Bilder von Rieke Schmieder aus Jerichow gezeigt.

Sie arbeitet seit 2002 als freischaffende bildende Künstlerin und betreibt seit 2006 eine eigene Galerie in Tangermünde. Die ausgestellten Werke zeigen ihre „Liebe zur Natur und den sanften, schönen Berührungen mit Natur, Mensch und Tier“, heißt es zur Ankündigung.

Zum Auftakt sorgt die Künstlerin selbst an der Geige für die musikalische Begleitung. Dazu gibt es Lyrisches von Christina Kunze. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr.

Die Ausstellung kann anschließend bis 11. Juni zu den Öffnungszeiten der Buchhandlung besichtigt werden.

Paradiesische Nächte mit Lichtskulpturen von Jörn Hanitzsch im Magdeburger Elbauenpark

Im Elbauenpark Magdeburg entsteht ab dem 12. April in den Paradiesischen Gärten am Schmetterlingshaus eine temporäre Lichtinstallation des Künstlers Jörn Hanitzsch. Bis zum 5. Juni verwandelt sich dieser Abschnitt des Parks bei Einbruch der Dämmerung in eine künstlerisch illuminierte Landschaft. Der Lichtkünstler, der bereits an verschiedenen historischen Orten in Sachsen-Anhalt gewirkt hat, setzt auch in Magdeburg auf ein zurückhaltendes, gestalterisch durchdachtes Konzept mit gezielten Lichtelementen. 220 Lichtskulpturen und -strukturen entfalten dabei ihre Wirkung sowohl am Tag als auch bei Dunkelheit.

Der gestalterische Ansatz beruht auf der Verbindung von Licht, Natur und Atmosphäre. Statt großflächiger Ausleuchtung kommen minimalistische Akzente und Elemente des italienischen Lichtdesigns zum Einsatz. Die verwendeten Objekte fügen sich in die Vegetation ein und verändern ihren Eindruck abhängig von Lichtverhältnissen und jahreszeitlicher Entwicklung des Gartens. Bei Eintritt der Dämmerung entsteht eine stille, visuelle Komposition aus Farben, Formen und Schatten. Die ruhige Klangkulisse eines fortlaufenden Klavierteppichs begleitet den Aufenthalt auf dem Gelände.

Das Lichtprojekt spricht Besucher aller Altersgruppen an. Der Zugang zur Lichtinstallation ist bis 5. Juni von Mittwoch bis Sonnabend von 18 bis 22 Uhr möglich.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Die großen Museen in Magdeburg haben auch am Karfreitag geöffnet. So auch das Technikmuseum.

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Im Vorverkauf keine Tickets mehr gab es für "Die Elbe fließt ins Mittelmeer" - eine Veranstaltung des Puppentheaters - um 18 Uhr am Fähranleger Buckau sowie für die Abschiedslesung „20 Jahre Ines“ im Oli in der Olvenstedter Straße 25a um 20 Uhr.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Restkarten erhältlich.