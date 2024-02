Bei der 2. Festsitzung des GCC in diesem Jahr gab es ein volles Haus und beste Stimmung in der „Ehlelandhalle“.

Ehle – Ehle – Ehlau! Der Schlachtruf des Gommeraner Carneval Clubs donnerte am Sonnabend, 3. Februar zur 2. Festsitzung unzählige Male durch die „Ehlelandhalle“ – so jedenfalls haben die Gommeraner Karnevalisten die „Versammlungsstätte am Volkshaus“ umgetauft.

Karneval in Gommern. (Kamera/Schnitt: Thomas Schäfer)

„Ob Narr, ob Clown, wir sind dabei. Das Motto heißt: Manege frei!“, lautet die diesjährige Devise der bereits 62. Session des GCC. Und genau das wurde es auch: Ein kunterbuntes Spektakel aus Clownerie und Narretei.

62. Session des Gommeraner Carneval Club GCC im Jahr 2024 Thomas Schäfer

62. Session des Gommeraner Carneval Club GCC im Jahr 2024 Thomas Schäfer

62. Session des Gommeraner Carneval Club GCC im Jahr 2024 Thomas Schäfer

62. Session des Gommeraner Carneval Club GCC im Jahr 2024 Thomas Schäfer

62. Session des Gommeraner Carneval Club GCC im Jahr 2024 Thomas Schäfer

62. Session des Gommeraner Carneval Club GCC im Jahr 2024 Thomas Schäfer

62. Session des Gommeraner Carneval Club GCC im Jahr 2024 Thomas Schäfer

62. Session des Gommeraner Carneval Club GCC im Jahr 2024 Thomas Schäfer

62. Session des Gommeraner Carneval Club GCC im Jahr 2024 Thomas Schäfer

62. Session des Gommeraner Carneval Club GCC im Jahr 2024 Thomas Schäfer

62. Session des Gommeraner Carneval Club GCC im Jahr 2024 Thomas Schäfer

62. Session des Gommeraner Carneval Club GCC im Jahr 2024 Thomas Schäfer

62. Session des Gommeraner Carneval Club GCC im Jahr 2024 Thomas Schäfer

62. Session des Gommeraner Carneval Club GCC im Jahr 2024 Thomas Schäfer

Nach dem Einmarsch der Aktiven und dem Eröffnungsschuss der Kanoniere ging es Schlag auf Schlag. Mehrere Stunden verzauberten die Narren des GCC ihr Publikum mit Garde- und Showtänzen, Sketchen, einer Bütt und sogar einem kleinen Schweine-Musical. Beim „Närrischen Finale“ am kommenden Sonnabend steht mit „Ventura Vox“ zudem ein karnevalerprobter Garant für beste Partystimmung auf der Musikbühne. Es gibt noch Restkarten.