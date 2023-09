Am Tag der Deutschen Einheit wird in Möckern das „Broilerfest“ gefeiert. Stadtchefin Doreen Krüger regt nun an, das Event zu einem richtigen Stadtfest auszubauen.

Möckern - Als Möckerns Stadtchefin Doreen Krüger in der zurückliegenden Sitzung des Kulturausschusses erklärte, dass das diesjährige Broilerfest eigentlich am 30. September stattfinden sollte, ließ das aufhorchen. Ist doch das Broilerfest fest mit dem Einheitstag verknüpft.

Im Volksstimmegespräch dann die Auflösung: „Es soll nichts weggenommen, sondern aufgewertet werden. Das Broilerfest in der Stadthalle mit Ehrungen des Ehrenamtes und den bisherigen Kooperationspartnern soll weiterhin so bleiben. Aber das Broilerfest soll ein richtiges Fest werden“, sagt Möckerns Stadtbürgermeisterin. Auch der Termin am 3. Oktober solle bleiben.

Ehrungen in der Halle, Karussell auf dem Festplatz

Für die Zukunft schwebt Doreen Krüger jedoch ein Fest vor, das nicht nur aus Ehrungen und einem halben Hähnchen besteht. „Fahrgeschäfte wären eine Möglichkeit“, sagt sie und hält den Festplatz für geeignet – also jenen Parkplatz am Lochower Weg, von dem es nicht weit ist bis zur Stadthalle. „Wir haben diesen Platz ja, dort ist auch alles da.“

So ein Rummelplatz könnte bedeuten, dass man das Fest auf nicht nur einen Tag begrenzt, sondern auf ein ganzes Wochenende erweitert, so die Überlegung der Stadtverwaltung – je nach dem auf welchen Tag der Einheitstag fällt.

„Alle Gemeinden rund um Möckern haben ihr eigenes traditionelles Fest, nur wir haben keins“, stellt Doreen Krüger fest: „Gommern hat den Jurkenmarkt, Genthin das Kartoffelfest und Zerbst das Heimat- und Schützenfest“, zählt die Stadtchefin auf und findet, dass Möckern auch solch ein Fest verdient habe. „Die Stadt Möckern hat doch so viel zu bieten, das muss einfach besser nach außen vermittelt werden.“

Markenbotschafter für Möckern gesucht

Und auch hier plant man in Möckerns Rathaus Veränderungen: „Zur Touristikmesse Grüne Woche in Berlin bekommen wir immer die Anfrage, wen wir als Markenbotschafter schicken“, ärgert sich Möckerns Stadtchefin. Denn Gommern schickt dann seine Gurkenkönigin, Burg die Weinbergkönigin und Genthin die Kartoffelkönigin. Nur Möckern hat nichts zum Schicken.

Daher soll nun ein Markenbotschafter gefunden werden – respektive eine Markenbotschafterin. Überlegungen, was für eine Figur oder Person Möckern denn repräsentieren könnte, gab es schon: „Erst haben wir an einen Broiler gedacht, dann an die Walnuss“, berichtet Krüger. Überlegt wurde auch, ob man ins Historische gehen könnte, welche Berührungspunkte hier alle Orte gemeinsam haben.

Bisher wurde für solche Repräsentationszwecke gerne die „Flämingkönigin“ herangezogen, aber: „Die Flämingkönigin repräsentiert ja immer den gesamten Fläming, nicht die Stadt Möckern“, so Doreen Krüger. „Wir sind für Ideen offen“, so die Stadtchefin: „Wir brauchen etwas, um uns nach außen zu repräsentieren. Wir sind eine tolle Stadt, die viel zu bieten hat.“ Die Wahl, beziehungsweise die Kür dieses Markenbotschafters könnte idealerweise publikumswirksam in das neue Broilerfest eingebunden werden.

Veranstaltungen zusammenfassen

Nicht zuletzt ist da noch die Landesmeisterschaft im Kürbiswiegen, die sich inzwischen zu einem festen Herbst-Termin in Möckerns Veranstaltungskalender entwickelt hat. „Es wäre doch schön, das alles zusammen zu machen, Kürbiswiegen, Broilerfest und Kirmes“, findet Möckerns Stadtbürgermeisterin.

Dieses Jahr hat die Kombination nicht geklappt. Zumindest nicht räumlich. Denn tatsächlich hat sich für die Zeit vom 30. September (Kürbismeisterschaft und Oktoberfest auf dem Sportplatz) und dem 3. Oktober (Broilerfest) auf dem Festplatz am Lochower Weg in Möckern ein Jahrmarkt mit vielen Attraktionen angekündigt.

Wer beim diesjährigen Broilerfest in der Stadthalle dabei sein möchte, muss sich wegen begrenzter Platzkapazität vorab im Rathaus Möckern unter 039221 / 95133 anmelden.