Die Vorstellung des Haushaltsentwurfs der Stadt Möckern für 2024 soll schneller vonstatten gehen als in früheren Jahren. Statt den Entwurf des kommunalen Finanzplanes in allen Dörfern einzeln vorzustellen, sollen diesmal die Ortschaftsvertreter kollektiv informiert werden.

Möckern - Noch steht in der Bekanntmachung der Stadtverwaltung Möckern „außerordentliche“ Ortschaftsratssitzung, doch möglicherweise wird der nun gewählte Weg zur Normalität werden. In nur zwei Sitzungen in der Stadthalle im Lochower Weg in Möckern sollen Haushaltsplan und Haushaltssatzung den Ortsbürgermeistern und Ortschaftsräten sowie interessierten Bürgern vorgestellt werden.

Nach Aussage von Möckerns Stadtkämmerin Gaby Härtel werden die Ratsleute über die ihre Ortschaft betreffenden Finanzen und geplanten Investitionen informiert, die Ratsleute können dann wie gewohnt den Entwurf mit oder ohne Anmerkungen zur Kenntnis nehmen. Es handele sich bei der Anhörung zum Haushalt nicht um einen zu fassenden Beschluss. Pro Ortschaft werde mit etwa einer Viertelstunde kalkuliert.

Nach Volksstimme-Informationen wurden die Ortsbürgermeister über die beiden Termine im Vorfeld in einer Bürgermeisterdienstberatung informiert und konnten entscheiden, an welchem Tag sie kommen wollen.

„Bereits bei der Vorstellung des Haushalts für das Jahr 2023 hatten wir den Ortschaften ja auch schon die Planansätze für 2024 vorgestellt“, fügt die Leiterin der Finanzverwaltung Möckern hinzu.

„Neuland“ auch für die Stadtverwaltung

In den vergangenen Jahren war es üblich, dass der Entwurf des Haushalts den Ortschaften in deren Ratssitzungen vorgestellt wurde. Dazu war – wenn von den Orten so gewünscht – ein Mitglied der Möckeraner Finanzverwaltung an den Abenden der Sitzung zugegen. Mit der nun angewandten Variante lässt sich dieser Personal- und Zeitaufwand deutlich reduzieren.

„Das ist natürlich auch für uns Neuland, wir müssen sehen, wie es klappt“, so Gaby Härtel. Denkbar wäre möglicherweise ein dritter Lesungstag.

Ziel ist ein Beschluss zum Jahresende

Auch geht die Beschlussabfolge nun schneller voran. Ziel der Stadtverwaltung ist schließlich, den Finanzplan für das kommende Haushaltsjahr zum Jahresende 2023 beschließen zu können. Mit der kollektiven Haushaltslesung an nur zwei Tagen ist der Weg dazu geebnet.

Erstmals öffentlich vorgestellt wird der Haushaltsentwurf für 2024 am Donnerstag, 28. September 2023, im Hauptausschuss. Nach der Haushaltslesung für die Ortschaftsräte Anfang Oktober können sich abschließend dann noch einmal der Hauptausschuss und danach der Stadtrat mit dem Papier befassen.