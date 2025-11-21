Einer Katzenbesitzerin in Möckern hat der Landkreis ihre elf Tiere weggenommen und im Tierheim Schartau untergebracht. Die Katzen sind allesamt vermittelt worden, die Möckeranerin ist verzweifelt. Wie konnte es dazu kommen?

Wie auf diesem Symbolfoto war das vorübergehende zu Hause für die Katzen das Tierheim.

Burg - 14 Katzen waren in einer Wohnung in Möckern untergebracht. Für das Veterinäramt unter unhaltbaren Zuständen, die Katzen wurden der Besitzerin weggenommen. Die ist verzweifelt, hat sich an die Volksstimme gewandt, weil ihre Gesundheit leidet. Dass Tiere weggenommen werden, ist die letzte Maßnahme, zu der der Landkreis greift. Was war geschehen?