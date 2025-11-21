Staßfurts Politik berät derzeit eine Änderung der Satzung für die Hundesteuer. Das verspricht Mehrerträge von gut 43.000 Euro pro Jahr.

Staßfurt - Im Vorfeld der Stadtratssitzung am 11. Dezember stimmen zurzeit die Ortschaftsräte über die Änderung der Hundesteuer ab. Letztmals novellierte Staßfurt die Satzung zur Erhebung der Steuer für Hunde in Staßfurt vor mehr als sieben Jahren, am 15. Februar 2018. Die nun bevorzugte Anpassung samt Steuererhöhung verspricht der Kommune Mehrerträge von gut 43.000 Euro pro Jahr.