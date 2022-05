Kay Gericke zur Bewährungsprobe für den Winterdienst der Gemeinde Biederitz

Eiskalt erwischt wurde der erste Winterdienst in eigener Regie der Gemeinde Biederitz Anfang Februar 2021. Die Bilanz falle aber positiv aus, sagt Koordinatorin Sandra Schmidt.

Biederitz - Im letzten Winter seien die Gemeindearbeiter gleich ins kalte Wasser geworfen worden, sagt Sandra Schmidt, Koordinatorin der Gemeindearbeiter in Biederitz. Der heftige Wintereinbruch Anfang Februar 2021 hatte die Gemeinde schon im ersten Jahr des Winterdienstes in eigener Regie kräftig herausgefordert. Andauernder Schneefall, enorme Schneemassen und tiefe Minustemperaturen hatten die Gemeindearbeiter an ihre Grenzen gebracht.