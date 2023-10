Es sieht so aus, als wird es in der Einheitsgemeinde Möckern (Jerichower Land) auch weiterhin Dienstleistungen der Deutschen Post geben. Konkret wird es in zwei Ortschaften.

Die Deutsche Post hat keinen Kooperationspartner in Möckern gefunden, der die Dienstleistungen übernimmt. Nun will die Post selbst einen Standort betreiben.

Loburg/Möckern - Nach vielen Rückschritten und Einschnitten bei der Entwicklung der Dienstleistungen in der Einheitsgemeinde Möckern kann das als gute Nachricht gewertet werden: Die Deutsche Post bleibt in der wohl als Dienstleister erhalten. Konkret sollen in zwei Orten feste Anlaufpunkte für Brief, Pakete und andere Dienstleistungen eingerichtet werden. Die Pläne.