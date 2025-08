Vom 8. bis zum 10. August findet in Parey auf dem Festplatz am Jugendhaus das 19. Elbauenfest und das zehnte Fest der Vereine statt. Das Programm dafür ist äußerst abwechslungsreich. Erstmals wird auch ein Flohmarkt veranstaltet.

Parey/VS. - Am nächsten Wochenende findet das 19. Elbauenfest statt bei dem sich am Sonntag zum zehnten Mal zahlreiche Vereine und Institutionen auf dem Fest der Vereine der Öffentlichkeit präsentieren.

„Dem außerordentlichen ehrenamtlichen Engagement und dem guten Zusammenwirken mit der Gemeinde Elbe-Parey als Veranstalter, dem Förderverein Elbe-Parey als Schirmherr sowie der finanziellen Unterstützung zahlreicher Sponsoren und Spender ist es zu verdanken, dass die Traditionsveranstaltung weiter fortlebt und die Menschen der Region unter dem Motto ,Heimat gemeinsam erleben’ zusammenbringt“, hebt Kristin Springer vom Organisations-Team des Festes hervor.

Das wird beim Elbauenfest 2025 in Parey geboten

Auch für dieses Festwochenende ist ein abwechslungsreiches Programm geplant. „Disco-Pogo ist für Freitag angesagt – mit Special Guest DJ Dorian Mauer. Der Vergnügungspark bietet dazu rasante Fahrgeschäfte sowie Spiel und Spaß das ganze Wochenende“, kündigt Springer an.

Für den Sonnabend haben sich der Genthiner Musikexpress, der Shantychor Gerwisch und das Jugendhaus Parey mit einem Kinderprogramm angekündigt. Es folgen das Roland-Kaiser-Double Markus König, Sänger Daniel Projahn und am Abend die Partyband Empire und DJ Woody da Silva.

Elbauenkönigin Alexandra I. begrüßt verschiedene Hoheiten aus dem Land. Kristin Springer

Dazu wird es erstmalig von 11 bis 17 Uhr einen Floh- und Kreativmarkt geben – von Trödel über Bücher bis hin zu handgemachten Produkten, das Angebot ist bunt. Zudem ist der Moskito-Club nicht nur als Mitorganisator im Einsatz, sondern erwartet die Kids auf dem Spielgelände am Jugendhaus zum Kinder schminken, Luftballon modellieren und toben auf den Hüpfburgen.

„Am Sonntag zeigen dann zum zehnten Mal Vereine und Institutionen auf und neben der Bühne die Vielfältigkeit des Vereinslebens in der Gemeinde“, sagt Kristin Springer.

Die über 35 mitwirkenden Vereine und Institutionen sind mit Info- und Aktionsständen vertreten, an denen jeder mitmachen kann.

Fest der Vereine in Parey 2025: Einmarsch zum Auftakt

Um 11 Uhr startet das Fest mit dem traditionellen Einmarsch aller Mitwirkenden und Gäste auf das Festgelände unter musikalischer Begleitung durch das Schalmeienorchester Parey.

Die siebte Elbauenkönigin Alexandra I. hat zudem Hoheiten aus den verschiedensten Regionen des Landes zu Gast.

Die technikbegeisterten unter den Gästen kommen bei der Fahrzeugschau auf ihre Kosten. Die Feuerwehr Elbe-Parey ist mit Ausrüstung vor Ort und auch die Vereine Bärenstarkes Team Jerichower Land aus Parchau mit ihren Oldtimern sowie die Simson Freunde Jerichower Land mit ihren Zweirädern. Gefördert wird der Sonntag unter anderem vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“.

„Zusammenkommen, sich austauschen, Gemeinschaft erleben in einem geselligen und ungezwungenen Rahmen, mit einem niedrigschwelligem Angebot und Zugang für alle Besucher zu verschiedenen Aktivitäten, interessanten Ausstellungen und Informationen, dazu ein buntes Bühnenprogramm und ein abwechslungsreiches kulinarischem Angebot der Vereine, das ist es, was diesen Tag so besonders macht“, erklärt Kristin Springer die Besonderheit des Elbauenfestes.

Elke Förste, Koordinatorin der „Partnerschaft für Demokratie“ Genthin, Jerichow und Elbe-Parey, ist auch in diesem Jahr dabei und informiert an ihrem Stand über das Förderprogramm.

Das Programm zum Elbauenfest 2025 in Parey

Freitag: Disco-Pogo und Special Guest DJ Dorian Mauer stehen von 20 bis 1 Uhr auf der Bühne. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Samstag: Der Floh- und Kreativmarkt findet von 11 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist tagsüber frei. Das Bühnenprogramm wird wie folgt gestaltet: 11 bis 12.30 Uhr Genthiner Musikexpress, 12.45 Uhr bis 14 Uhr Shantychor Gerwisch, 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr Kinderprogramm mit dem Jugendhaus Parey, 15.30 bis 16.30 Uhr Roland-Kaiser-Double Marcus König, 16.30 bis 17 Uhr Sänger Daniel Projahn aus Parey, Um 20 Uhr folgen die Partyband Empire und DJ Woody da Silva. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder bis 12 Jahre kostenlos.

Sonntag: Beim zehnten Fest der Vereine ist der Eintritt frei. Auf der Bühne stehen die Kitas der Gemeinde, das Schalmeienorchester Parey, der Frauenchor Bergzow, die Chorgemeinschaft Elbe-Parey, Sänger Daniel Projahn und das Ensemble „Ice Cream live“.le