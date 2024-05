Auf Höhe der neuen Querungshilfe müssen die Seitenräume entlang des Breiten Weges in Gerwisch auf beiden Straßen-seiten neu gestaltet werden. Diese Arbeiten laufen parallel zum Asphalteinbau in den Kreuzungsbereichen zu den Nebenstraßen.

Gerwisch/Heyrothsberge. - Wann können wir unsere Grundstücke wieder per Pkw erreichen? Angesichts des Asphalteinbaus, der laut Plan am Mittwoch abgeschlossen werden soll, ist das entlang des ersten Bauabschnittes gerade die Frage, die die Anwohner des Breiten Weges am stärksten beschäftigt. Und dabei geht es nicht nur um die Anwohner, die ihre Pkw gern wieder in die Garage fahren möchten, sondern auch um die bequemere Erreichbarkeit der Arztpraxis oder der Gastronomie entlang des Breiten Weges.